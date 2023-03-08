Джинсы в классическом синем или голубом цвете всегда будут в моде. Джинсы из черного денима тоже не теряют своей актуальности. Специалисты издания Who What Wear пообщались с экспертами денима и определили, какие джинсы будут популярны в 2023 году.

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Прямые джинсы 90-х

Культовый прямой крой 90-х вернулся в моду. Эта модель отлично сочетается со всем: от белых футболок до красивых блузок из органзы.

Черный деним

Черные джинсы, особенно широкие, в этом сезоне станут такими же базовыми, как голубые джинсы. Обычно их носят с ботильонами или массивными ботинками. Черные джинсы идеально подходят для балансировки простых силуэтов.

Total look

Наряды одного тона из денима – тренд 2023 года. Выбирайте на верх джинсовые корсеты, рубашки или куртки. Можете даже совмещать аутфит с джинсовой сумкой или обувью. Слишком много денима в этом году точно не будет.

Мешковатые джинсы

Широкие и мешковатые джинсы снова стали актуальными. Сейчас в магазинах масс-маркета вы сможете найти множество вариантов. Такие джинсы можно носить и с кроссовками, и с сапогами на каблуке.

Расклешенные джинсы

Джинсы клеш в этом году снова будут в моде. Они идеально подходят к обуви на каблуке, поскольку визуально удлиняют ногу.