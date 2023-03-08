Если у вас есть свободное время, а вечер вы хотите провести с подругами в ресторане или кинотеатре, то стоит позаботиться о своем внешнем виде. И хотя для дружеской встречи поводов не нужно, главное провести время с пользой и радостью, все таки в Международный женский день хочется выглядеть красиво.

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Соберитесь на сегодняшнюю встречу, как на свидание. Наденьте платье, сделайте прическу и макияж, подберите украшения и отправляйтесь в любимое заведение. Редакция Fashion 24 подобрала несколько стильных образов модных инфлюэнсеров, которые могут вам понравиться.

В этом сезоне особенно популярны штаны карго. Примерьте их со свитерами и сапогами на каблуке.

Сочетание рубашки с джинсами и базовым тренчем всегда удачная идея. Стилизация требует минимум времени, но образ будет выглядеть стильно и эффектно.

Если вы хотите добавить аутфит изюм – остановите свой выбор на корсете, который соедините с брюками и обувью на каблуке.

Всегда нарядный и элегантный вид имеет блуза с объемными рукавами. Вы можете дополнить ее юбкой, брюками или базовыми джинсами.

Черный кардиган или жакет всегда будет стильно смотреться с джинсами и обувью на каблуке. Сделайте стильную укладку, добавьте украшения – и образ готов!

Если хотите получить расслабленный образ – выбирайте атласную рубашку и сочетайте с джинсами или брюками и кроссовками для удобства.

Приталенные жакеты – тренд весны, поэтому можете примерить блейзер в тон с брюками или вообще одеть брючный костюм с каблуками.