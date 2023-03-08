Якщо у вас сьогодні є вільний час, а вечір ви хочете провести з подругами у ресторані чи кінотеатрі, то варто подбати про свій зовнішній вигляд. І хоч для дружньої зустрічі приводів не потрібно, головне провести час з користю та радістю, все ж таки у Міжнародний жіночий день хочеться виглядати красиво.

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Зберіться на сьогоднішню зустріч, як на побачення. Одягніть сукню, зробіть зачіску та макіяж, підберіть прикраси та вирушайте в улюблений заклад. Редакція Fashion 24 підібрала кілька стильних образів від модних інфлюенсерів, які можуть вам сподобатися.

Цього сезону особливо популярними є штани карго. Приміряйте їх зі светрами та чоботами на підборах.

Поєднання сорочки з джинсами та базовим тренчем – завжди вдала ідея. Стилізація потребує мінімум часу, втім образ виглядатиме стильно та ефектно.

Якщо ви хочете додати аутфіту родзинки – зупиніть свій вибір на корсеті, який поєднаєте зі штанами та взуттям на підборах.

Завжди ошатний та елегантний вигляд має блуза з об’ємними рукавами. Ви можете доповнити її спідницею, штанами чи базовими джинсами.

Чорний кардиган чи жакет завжди стильно виглядатиме з джинсами та взуттям на підборах. Зробіть стильну укладку, додайте прикраси – і образ готовий!

Якщо хочете отримати розслаблений образ – обирайте атласну сорочку та поєднуйте з джинсами або штанами та кросівками для зручності.

Приталені жакети – тренд весни, тож можете приміряти блейзер в тон зі штанами або ж взагалі одягнути штанний костюм з підборами.