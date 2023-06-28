Первые джинсы в 1837 году создал Леви Штраус – иммигрант из Баварии и основал одноименную компанию Levi® Strauss&Co®. Бренд занялся пошивом джинсов из плотного материала, окрашенных в синий цвет.

Читайте также С чем носить белые штаны: 7 простых и стильных образов на лето

С этого времени джинсы прошли долгий путь, но остаются актуальными через годы. С ними можно создать множество образов на любой вкус и любой возможности.

Каждый сезон на подиумах появляются новые трендовые модели джинсов или же возвращаются старые тенденции, которые в течение определенного времени были забыты. Какие же модели джинсов актуальны этим летом – читайте в материале.

Джинсы карго

В этом году свободные и широкие брюки с большими карманами заполонили гардеробы звезд стритстайла. Джинсы карго идеально подойдут для расслабленных образов на каждый день и сделают ваш аутфит более интересным.



Модные джинсы на лето / Фото с Elle

Джинсы клеш

Такие джинсы придают образам элегантность. Их до сих пор часто используют в своих образах француженки, поэтому советуем добавить их в свой гардероб. И хотя их пик пришелся на 70-е годы, эта модель джинсов все еще остается актуальной.



Модные джинсы на лето / Фото с Elle

Прямые джинсы

Эти джинсы подходят абсолютно всем и вписываются в любые образы. Носите с прямыми джинсами красивые блузки, рубашки, лонгсливы, топы и жакеты. Сочетайте с любой обувью – от сандалий до кроссовок или босоножек на каблуке.



Модные джинсы на лето / Фото с Elle

Джинсы baggy

Мешковатые джинсы уже давно пополняют гардеробы модниц. Они прекрасно садятся по фигуре и придают образам расслабленность и непринужденность. Джинсы baggy помогают создать женственный и в то же время агрессивный образ.



Модные джинсы на лето / Фото с Elle

Джинсы с узорами

Если хотите немного отойти от классики и сделать джинсы главным акцентом образа, делайте ставку на творческие модели джинсов с узорами или аппликациями. Такие джинсы сочетайте с базовыми вещами в однотонных цветах, которые не будут перебирать на себя также излишнее внимание.



Модные джинсы на лето / Фото с Elle

Светлые джинсы

В теплое время года мы всегда предпочитаем светлые джинсы. Они отлично сочетаются с летними элементами гардероба в светлых тонах.



Модные джинсы на лето / Фото с Elle