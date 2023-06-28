Перші джинси у 1837 році створив Леві Штраус – іммігрант з Баварії та заснував однойменну компанію Levi® Strauss&Co®. Бренд зайнявся пошиттям джинсів з цупкого матеріалу, пофарбовані у синій колір.

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З того часу джинси пройшли довгий шлях, але залишаються актуальними крізь роки. З ними можна створити безліч образів на будь-який смак та для будь-якої нагоди.

Кожного сезону на подіумах з’являються нові трендові моделі джинсів або ж повертаються старі тенденції, які впродовж певного часу були забуті. Які ж моделі джинсів є актуальними цього літа – читайте в матеріалі.

Джинси карго

Цього року вільні та широкі штани з великими кишенями заполонили гардероби зірок стрітстайлу. Джинси карго ідеально підійдуть для розслаблених образів на щодень та зроблять ваш аутфіт цікавішим.



Модні джинси на літо / Фото з Elle

Джинси кльош

Такі джинси додають образам елегантності. Їх досі часто використовують у своїх образах француженки, тож радимо додати їх до свого гардероба. І хоч їхній пік припав на 70-ті роки, ця модель джинсів все ще залишається актуальною.



Модні джинси на літо / Фото з Elle

Прямі джинси

Ці джинси пасують абсолютно всім та вписуються в будь-які образи. Носіть з прямими джинсами красиві блузи, сорочки, лонгсліви, топи та жакети. Поєднуйте з будь-яким взуттям – від сандалів до кросівок чи босоніжок на підборах.



Модні джинси на літо / Фото з Elle

Джинси baggy

Мішкуваті джинси вже давно поповнюють гардероби модниць. Вони чудово сідають по фігурі та додають образам розслабленості та невимушеності. Джинси baggy допомагають створити жіночний та водночас брутальний образ.



Модні джинси на літо / Фото з Elle

Джинси з візерунками

Якщо хочете трішки відійти від класики та зробити джинси головним акцентом образу, робіть ставку на творчі моделі джинсів з візерунками чи аплікаціями. Такі джинси поєднуйте з базовими речима в однотонних кольорах, які не будуть перебирати на себе також зайву увагу.



Модні джинси на літо / Фото з Elle

Світлі джинси

У теплу пору року ми завжди віддаємо перевагу світлим джинсам. Вони чудово поєднуються з літніми елементами гардеробу у світлих тонах.



Модні джинси на літо / Фото з Elle