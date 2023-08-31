Цветовые сочетания на осень 2023: какие оттенки лучше всего миксуются между собой

Осенью 2023 года нас ждет приглушенная цветовая палитра. Теперь вместо ярких цветов нужно делать ставку на оттенки карамели, сливок и молочного шоколада.

Дизайнеры ввели моду на монохромные наряды. Чаще модели на подиумах выходили в красных, черных и серых образах. Просматривая показы из Недель моды, в стилизации цвета есть несколько новых идей, которые стоит взять на вооружение.

К теме Красный стал главным цветом осени 2023 года: лучшие образы из подиумов.

Красный + карамель

Красный джемпер придает идеальный цветовой акцент к образу, выдержанному в оттенках латте.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue

Серо-желтый + кремовый

Вам может показаться, что это монохромный образ, впрочем, наряд от Givenchy представлен в незначительной разнице оттенков. Серо-желтое пальто смягчают желто-лакированные туфли и шелковая кремовая блуза.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue

Серый + кемел

Бренд Miu Miu в коллекции осень-осень-зима 2023/2024 сделали серые худы и коричневое пальто – основой повседневных образов. Цветовая палитра также была определена тремя оттенками серого и несколькими верблюжьими оттенками.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue

Темно-бирюзовый + сливочный

Lanvin сочетает насыщенный бирюзовый оттенок с мягким масляно-желтым оттенком. Выглядят такие цвета дорого и красиво.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue

Молочный+коричневый

Эти цвета отлично сочетаются между собой. Вы можете миксовать коричневое пальто с молочным нарядом или молочное пальто с коричневыми элементами гардероба.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue

Красный + черный

Осенью в моде будет сочетание черного и красного, поскольку именно красный станет самым популярным в новом сезоне.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue

Каштановый + молочно-белый

Бренд Prada представил для нового сезона большое количество серого, карамельного и оттенка слоновой кости. Каштановый очень гармонично сочетается с молочно-белым оттенком.



Лучшие сочетания оттенков на осень 2023 года / Фото Vogue