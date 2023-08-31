Дизайнери запровадили моду на монохромні вбрання. Найчастіше моделі на подіумах виходили в червоних, чорних та сірих образах. Переглядаючи покази з Тижнів моди, у стилізації кольорів є кілька нових ідей, які варто взяти на озброєння.

До теми Червоний став головним кольором осені 2023: найкращі образи з подіумів

Червоний + карамель

Червоний джемпер додає ідеального кольорового акценту до образу, витриманого у відтінках латте.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Сіро-жовтий + кремовий

Вам може здатися, що це монохромний образ, втім вбрання від Givenchy представлено в незначній різниці відтінків. Сіро-жовте пальто пом’якшують жовто-лаковані туфлі та кремова шовкова блуза.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Сірий + кемел

Бренд Miu Miu у колекції осінь-осінь-зима 2023/2024 зробили сірі худі та коричневі пальта – основою повсякденних образів. Колірна палітра також була визначена трьома відтінками сірого та кількома верблюжими відтінками.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Темно-бірюзовий + вершковий

Lanvin поєднав насичений бірюзовий відтінок з м’яким масляно-жовтим відтінком. Виглядають такі кольори дорого і красиво.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Молочний + коричневий

Ці кольори чудово поєднуються між собою. Ви можете міксувати коричневе пальто з молочним вбранням або ж молочне пальто з коричневими елементами гардероба.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Червоний + чорний

Восени в моді буде поєднання чорного та червоного, оскільки саме червоний стане найпопопулярнішим в новому сезоні.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue

Каштановий + молочно-білий

Бренд Prada представив для нового сезону велику кількість, сірого, карамельного та відтінку слонової кістки. Каштановий дуже гармонійно поєднується з молочно-білим відтінком.



Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue