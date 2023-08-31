Дизайнери запровадили моду на монохромні вбрання. Найчастіше моделі на подіумах виходили в червоних, чорних та сірих образах. Переглядаючи покази з Тижнів моди, у стилізації кольорів є кілька нових ідей, які варто взяти на озброєння.
До теми Червоний став головним кольором осені 2023: найкращі образи з подіумів
Червоний + карамель
Червоний джемпер додає ідеального кольорового акценту до образу, витриманого у відтінках латте.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue
Сіро-жовтий + кремовий
Вам може здатися, що це монохромний образ, втім вбрання від Givenchy представлено в незначній різниці відтінків. Сіро-жовте пальто пом’якшують жовто-лаковані туфлі та кремова шовкова блуза.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue
Сірий + кемел
Бренд Miu Miu у колекції осінь-осінь-зима 2023/2024 зробили сірі худі та коричневі пальта – основою повсякденних образів. Колірна палітра також була визначена трьома відтінками сірого та кількома верблюжими відтінками.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue
Темно-бірюзовий + вершковий
Lanvin поєднав насичений бірюзовий відтінок з м’яким масляно-жовтим відтінком. Виглядають такі кольори дорого і красиво.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue
Молочний + коричневий
Ці кольори чудово поєднуються між собою. Ви можете міксувати коричневе пальто з молочним вбранням або ж молочне пальто з коричневими елементами гардероба.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue
Червоний + чорний
Восени в моді буде поєднання чорного та червоного, оскільки саме червоний стане найпопопулярнішим в новому сезоні.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue
Каштановий + молочно-білий
Бренд Prada представив для нового сезону велику кількість, сірого, карамельного та відтінку слонової кістки. Каштановий дуже гармонійно поєднується з молочно-білим відтінком.
Найкращі поєднання відтінків на осінь 2023 / Фото Vogue