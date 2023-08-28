Вы не обращали на это внимание, но заметьте, что красный – самый популярный цвет в мире моды. К примеру, примем во внимание узнаваемые туфли-лодочки Christian Louboutin с красной подошвой или фирменный красный цвет в коллекциях Valentino.

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Дизайнер Валентино Гаравани обожает использовать красный цвет в своих коллекциях. Красный привлекает внимание и поражает эффектным видом.

Несмотря на классические черные и белые цвета, красный всегда выделялся. Даже короли и императоры носили яркий красный, чтобы привлекать к себе внимание. Что интересно, красный краситель дорог в производстве, поэтому стал знаком аристократов и королевских семей.

В осенне-зимней коллекции красного цвета есть все – от верхней одежды до обуви, аксессуаров и украшений. В новом сезоне можете забыть о моде на розовый цвет и начинайте выбирать красные оттенки – от красного до насыщенного бордо.

На Неделе моды в Милане многие бренды даже представили монохромные образы, которые выглядят довольно эффектно и интересно. Добавьте в свой гардероб тренч и обувь бордового оттенка, красный костюм, туфли-лодочки, свитер, сумку и украшения.



Красный – трендовый цвет осени / Фото с Vogue



Красный – трендовый цвет осени / Фото с Vogue



Красный – трендовый цвет осени / Фото с Vogue



Красный – трендовый цвет осени / Фото с Vogue



Красный – трендовый цвет осени / Фото с Vogue



Красный – трендовый цвет осени / Фото с Vogue