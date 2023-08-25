Осенью всегда востребованы классические цвета – черный, серый, коричневый, впрочем немного более яркие цвета помогут вам удачно разбавить ваши образы.

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К самым популярным цветам осеннего сезона, которые будут популярны к концу 2023 года, относятся 6 оттенков.

Темно-серый

Прохладный угольный цвет – это отличный приглушенный тон тихой роскоши. Стиль Old Money еще точно будет с нами в новом сезоне, поетому серый идеально впишется в наши образы.



Актуальные цвета осени / Фото с Who What Wear

Перец чили

Осенью очень много нарядов будет в огненно-красном цвете, буквально захватившем подиумы всех брендов.



Актуальные цвета осени / Фото с Who What Wear

Банановое молоко

Практически в каждой коллекции дизайнеры использовали оттенок кремово-желтого цвета. Этот оттенок прекрасно перенесет нас к лету даже если на улице будет осень.



Актуальные цвета осени / Фото с Who What Wear

Бордовый

Наряды в бордовом цвете всегда делают наши образы дорогими и эффектными. Роскошными будут выглядеть монохромные образы или какая-то одна акцентная вещь в гардеробе.



Актуальные цвета осени / Фото с Who What Wear

Черный

Как всегда, черного в наряде очень много – от прозрачной сетки до пушистого искусственного меха, блестящей кожи и трикотажа. Сочетание черного с черным в разных текстурах и украшениях – это простой способ создать стильный образ этой осенью.



Актуальные цвета осени / Фото с Who What Wear

Чернильный

Чернильные оттенки темно-синего цвета, на первый взгляд, могут показаться черными, но если присмотреться поближе, то этот оттенок имеет нотку фиолетового и темно-синего цвета. Чтобы образ выглядел более элегантным, смешайте чернильный оттенок с черным цветом.



Актуальные цвета осени / Фото с Who What Wear