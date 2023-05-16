Голубой, розовый и сиреневый: 6 цветов, которые должны быть в вашем гардеробе летом

Дизайнеры решили, что лето в 2023 году должно быть ярким и насыщенным. Бренды создали наряды из сочных цветов, с заметным декором и блестящими элементами.

Летом сильные позиции будет занимать тренд Barbiecore с отсылкой к розовым цветам. Нежно-розовый оттенок очень полюбила не только Ким Кардашян, но и другие знаменитости.

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Совсем скоро на экранах появится фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В основном именно образы Марго Робби в розовых цветах, которые снимали папарацци во время съемок фильма и стали движущей любовью к розового – любимого цвета Барби.



Трендовые цвета лета 2023 / Фото с Elle

Еще одним популярным цветом летом будет зеленый. Он пропитан атмосферой свежести в воздухе, а природа – листья на деревьях и трава, вдохновит нас добавить к своему аутфиту что-нибудь в зеленом цвете – от простой футболки до сумки.



Трендовые цвета лета 2023 / Фото с Elle

Не стоит забывать и об оттенке металлик. Он тоже не обойдет тренды лета стороной. Чаще знаменитости выбирают штаны металлик, сочетающие жакетами. Впрочем, также в этом оттенке популярны купальники, обувь и сумки.



Трендовые цвета лета 2023 / Фото с Elle

Что касается голубого цвета, обращайте внимание на рубашки размера оверсайз, которые прекрасно дополнят джинсы с кроссовками или босоножками летом.



Трендовые цвета лета 2023 / Фото с Elle

Сиреневый также завоевал нашу любовь, и он идеально впишется в летний гардероб. Выбирайте нежные платья, блузы и сумки в сиреневом оттенке.



Трендовые цвета лета 2023 / Фото с Elle

Красный цвет смотрится эффектно, а в паре с нарядами в классических цветах станет хорошей изюминкой. Обратите внимание в этом сезоне на балетки Мэри Джейн в красном цвете.



Трендовые цвета лета 2023 / Фото с Elle