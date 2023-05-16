Влітку сильні позиції займатиме тренд Barbiecore з відсилкою до рожевих кольорів. Ніжно-рожевий відтінок дуже полюбила не лише Кім Кардашян, але й інші знаменитості.

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Зовсім скоро на екранах з’явиться фільм "Барбі" з Марго Роббі та Райяном Гослінгом у головних ролях. Здебільшого саме образи Марго Роббі в рожевих кольорах, які знімали папараці під час зйомок фільму і стали рушієм любові до рожевого – улюбленого кольору Барбі.



Трендові кольори літа 2023 / Фото з Elle

Ще одним популярним кольором влітку буде зелений. Він просочений атмосферою свіжості в повітрі, а природа – листя на деревах і трава, надихне нас додати до свого аутфіту будь-що в зеленому кольорі – від простої футболки до сумки.



Трендові кольори літа 2023 / Фото з Elle

Не варто забувати й про відтінок металік. Він теж не обійде тренди літа стороною. Найчастіше знаменитості обирають штани металік, які поєднують жакетами. Втім також у цьому відтінку популярні купальники, взуття та сумки.



Трендові кольори літа 2023 / Фото з Elle

Щодо блакитного кольору, то звертайте увагу на сорочки розміру оверсайз, які чудово доповнять джинси з кросівками чи босоніжками влітку.



Трендові кольори літа 2023 / Фото з Elle

Бузковий також завоював нашу любов, тож він ідеально впишеться в літній гардероб. Обирайте ніжні сукні, блузи та сумки у бузковому відтінку.



Трендові кольори літа 2023 / Фото з Elle

Червоний колір виглядає ефектно, а в парі з вбранням у класичних кольорах стане гарною родзинкою. Зверніть увагу цього сезону на балетки Мері Джейн в червоному кольорі.



Трендові кольори літа 2023 / Фото з Elle