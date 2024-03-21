Как выглядят самые популярные брюки весны: 8 лучших фасонов
Источник:Vogue
Мысли всех модных девушек сосредоточены на трендах весны. Все ведущие fashion-издания уже определили главные позиции актуальных вещей этого сезона, но попробуем остановиться на брюках и рассказать о нескольких лучших фасонах.
Вечная классика, нейтральные оттенки, будут тесно сосуществовать с брюками в леопардовый принт, моделями карго и джинсами в винтажном стиле.
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Брюки свободного кроя
Классические брюки уже много лет возглавляют модные списки. В 2024 году они все еще остаются на пике, а свободный крой является самым желанным. Этот фасон будет универсально сочетаться со многими предметами гардероба.
В 2024 году в моде будут брюки свободного кроя / Фото Vogue
Леопардовые брюки
Это одни из самых желанных брюк сезона. Мода на леопардовый принт на брюках пришла от португалок, которые захватили всю сеть своим эклектичным стилем.
В 2024 году в моде будут леопардовые брюки / Фото Vogue
Прямые джинсы
В этом сезоне особого внимания заслуживают прямые джинсы. Они относятся к эстетике 90-х годов, которая будет очень популярной в 2024 году.
В 2024 году в моде будут прямые джинсы / Фото Vogue
Золотые и серебряные брюки
Металлизированные брюки уже несколько сезонов появляются в списках трендов. В этом году в моду еще войдут брюки в оттенке жидкого золота. Не бойтесь их стилизовать, поскольку они очень удачно сочетаются с базовыми вещами.
В 2024 году в моде будут металлизированные брюки / Фото Vogue
Широкие джинсы
Этот фасон джинсов имеют широкий и расклешенный силуэт, который будто визуально делает "эффект плоского живота". Такие джинсы хорошо подчеркивают талию, сужают бедра и удлиняют ноги.
В 2024 году в моде будут широкие джинсы / Фото Vogue
Брюки карго
Такие брюки уже несколько сезонов подряд продолжают быть самым желанным элементом гардероба, поэтому обязательно добавьте их в свой список покупок.
В 2024 году в моде будут брюки карго / Фото Vogue
Серые джинсы
Они столь же универсальны, как классические синие и будут особенно актуальными в 2024 году.
В 2024 году в моде будут серые джинсы / Фото Vogue
Капри
В этом году неожиданно в моду вернулись капри. Их уже понемногу начинают носить зарубежные инфлюенсеры и демонстрируют на себе образы в стиле нулевых.
В 2024 году в моде будут капри / Фото Vogue
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