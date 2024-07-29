Готовимся к осени: 5 самых модных брюк, которые стоит добавить в свой гардероб

Впереди еще целый месяц лета, впрочем мир моды уже спешит нам сообщить о трендовых позициях нового сезона. Осенью кроме классических фасонов брюк в моде будут модели с завышенной посадкой и даже клетчатый принт.

Поклонницы джинсов могут обратить внимание на мешковатые модели, а девушки, которые любят стиль бохо, с радостью смогут примерить на себе брюки клеш и варианты в стиле пэчворк.

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Мешковатые джинсы

Последние сезоны в моде господствуют джинсы baggy. Они довольно широкие и еще не все успели их примерить, впрочем fashion-эксперты говорят, что они будут с нами в моде осенью и зимой. Такие фасоны появились на подиумах многих известных брендов. Носите такие джинсы с рубашками и топами, жакетами или водолазками.



Актуальные брюки осени 2024 / Фото Vogue

Брюки клеш

Брюки клеш возвращались в моду в прошлом сезоне, но так и не закрепили позиций, но уже ярко войдут в модную игру этой осенью. Элегантные брюки можете носить в костюмных сочетаниях или дополнять воздушными блузами, рубашками и жакетами.



Стильные брюки осени 2024 / Фото Vogue

Джинсы пэчворк

В моду возвращаются джинсы созданные в технике пэчворк. В коллекциях брендов джинсы были созданы из бежевого и белого материала, создав интересную мозаику. Выбирайте такие джинсы на осень, как альтернативу классическим моделям.



Актуальные брюки осени 2024 / Фото Vogue

Брюки карго

Фасон брюк с карманами будет модным в осенний период, впрочем в этот сезон утилитарный стиль изменится на элегантный.



Модные брюки осени 2024 / Фото Vogue

Брюки на высокой посадке

Такие брюки подходят для офиса, торжественных случаев и даже повседневных комплектов. Завышенная посадка обязательно должна сопровождаться широкими штанинами. Выбирайте для осени изысканные брюки в классическом или нейтральном цвете, который подойдет к любому базовому наряду.



Актуальные брюки осени 2024 / Фото Vogue

К трендовым брюкам на осень добавляйте кожаные варианты и клетчатые принты, которые с новым размахом появятся в моде и будут такими же популярными, как все остальные вышеупомянутые изделия.