В моду возвращается обувь из предыдущих десятилетий. В весенне-летнем сезоне в моде будет обувь, которая была особенно популярной в нулевых.

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Балетки снова вернулись к трендам. Обращайте в новом сезоне внимание на классические модели, которые можно носить с любым нарядом. В моде будут также балетки, украшенные эффектными деталями (пряжки в стиле Мэри Джейн или цепочки), которые могут стать изюминкой.

Весной присмотритесь к интересным сочетаниям балеток с разнообразной обувью. Например, вы можете носить их с платьями-комбинациями или со строгим свободным костюмом.

Такая обувь совмещает женственность и функциональность. В новом сезоне оно снова станет популярным, как у нулевых.

Кожаные балетки с острым носком, плоская модель в стиле Мэри Джейн с ремешком, кожаные или замшевые с анималистическим принтом, двухцветные – эти варианты обуви подойдут к джинсам, брюкам, платьям и юбкам.

Для француженок балетки – это классика, которая никогда не выходит из моды. Поэтому интересные сочетания можете увидеть в инстаграмм-профилях модных инфлюэнсерок из Парижа.