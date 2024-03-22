Красные, с блестками и бантами: подборка лучших балеток 2024 года

Уже несколько сезонов балетки на пике популярности и не собираются сдавать позицию лидера. Обувь на плоской подошве носила Брижит Бардо, принцесса Диана, Одри Хепберн. Балетки имеют свойство появляться и исчезать с модных радаров, однако в 2024 году без них не обойтись.

В весенне-летнем сезоне балетки являются мастхэвом для всех модниц. Это отличная альтернатива высоким каблукам и вообще – универсальная обувь, с которой можно совместить любой наряд.

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Советуем вам этой весной обратить внимание на несколько самых популярных балеток, которые считаются самыми актуальными в 2024 году.

Красные балетки

Красный цвет продолжает господствовать в 2024 году. Он украшает не только наряды, но и обувь. Красные балетки станут актуальным вариантом для весенне-летнего сезона и идеальным вариантом для создания красочного образа.



Весной в моде красные балетки / Фото L'officiel

Разнообразие блесток

Если хотите внести немного разнообразия в базовую обувь, тогда выбирайте в этом сезоне балетки с блестками. Такая обувь украсила коллекции многих брендов. Носить их можно с любым образом: с трикотажем, брюками, блейзерами или белой рубашкой.



Весной в моде балетки с блестками / Фото L'officiel

Банты

В модной индустрии можно заметить очень много вещей, которые украшают банты. Они есть не только на одежде и сумках, но и на обуви. Акцентные банты станут прекрасным дополнением к любому вашему образу.



Весной в моде балетки с бантиками / Фото L'officiel

Балетки-пуанты

История балеток началась еще в 1900-х годах, когда Сальваторе Капецио создал внесценическую версию. Через некоторое время дизайнер Роуз Реппетто создала обувь для Бриджит Бардо.



Весной в моде балетки-пуанты / Фото L'officiel

С тех пор модель, которая происходила из балетного искусства заняла большое место в гардеробах женщин. Балетки-пуанты – это разновидность обуви, которая отдает дань их происхождению и наделяет образ особой романтичностью.