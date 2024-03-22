У весняно-літньому сезоні балетки є мастхевом для всіх модниць. Це чудова альтернатива високим підборам та й взагалі – універсальне взуття, з яким можна поєднати будь-яке вбрання.

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Радимо вам цієї весни звернути увагу на кілька найпопулярніших балеток, які вважаються найактуальнішими в 2024 році.

Червоні балетки

Червоний колір продовжує панувати у 2024 році. Він прикрашає не лише вбрання, але й взуття. Червоні балетки стануть актуальним варіантом для весняно-літнього сезону та ідеальним варіантом для створення барвистого образу.



Навесні в моді червоні балетки / Фото L'officiel

Розмаїття блискіток

Якщо хочете внести трішки різноманіття до базового взуття, тоді обирайте цього сезону балетки з блискітками. Таке взуття прикрасило колекції багатьох брендів. Носити їх можна з будь-яким образом: з трикотажем, штанами, блейзерами чи білою сорочкою.



Навесні в моді балетки з блискітками / Фото L'officiel

Банти

У модній індустрії можна помітити дуже багато речей, які прикрашають банти. Вони є не лише на вбранні та сумках, але й на взутті. Акцентні банти стануть чудовим доповненням до будь-якого вашого образу.



Навесні в моді балетки з бантиками / Фото L'officiel

Балетки-пуанти

Історія балеток розпочалася ще в 1900-х роках, коли Сальваторе Капеціо створив позасценічну версію. Через певний час дизайнерка Роуз Реппетто створила взуття для Бріджит Бардо.



Навесні в моді балетки-пуанти / Фото L'officiel

Відтоді модель, яка походила з балетного мистецтва посіла чимале місце в гардеробах жінок. Балетки-пуанти – це різновид взуття, який віддає шану їхньому походженню та наділяє образ особливою романтичністю.