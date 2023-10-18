Самые модные черные пальто на осень 2023: модные примеры

Какие бы цвета и принты ни были в моде среди пальто, всегда актуальным будет оставаться черное базовое пальто. Оно идеально вписывается в любой стиль и гардероб каждой девушки.

Пальто черного цвета – это неизменная классика осеннего гардероба, пишет 24 Канал. И хотя этот цвет не является для нас новинкой, но это базовая вещь, в которой есть что-то особенное.

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Привлекательными черные пальто делает их универсальность, ведь легко стилизовать пальто под любой образ. Кроме того, что черное пальто само по себе самодостаточно и имеет дорогой вид, оно хорошо сочетается со всеми возможными вещами.

В моде 2023 года пальто длины меди или макси. Важно, чтобы оно было длинным. Совмещать вы его сможете с платьями, юбками, джинсами или брюками палаццо. Также с длинным пальто сочетается разнообразная обувь – лоферы, жокейские сапоги, ботинки челси, казаки и сапоги на каблуке до колен.

Стоит отметить, что почти все бренды презентовали при показе своих коллекций именно черные пальто. Это были прямые версии длины макси, в форме песочных часов, подчеркивающих талию и классические двухбортные варианты. Классический черный уже негласно стал символом бренда Saint Laurent, так что приобретенное вами пальто станет выгодной инвестицией на несколько лет.

Дополняйте пальто кожаными перчатками и разнообразными головными уборами – от бейсболок до беретов и шапок бени.



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest



Стильные черные пальто на осень / Фото Pinterest