Пальто чорного кольору – це незмінна класика осіннього гардероба, пише 24 Канал. І хоч цей колір не є для нас новинкою, втім це базова річ, в якій є щось особливе.

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Привабливими чорні пальта робить їхня універсальність, адже пальто легко стилізувати під будь-який образ. Окрім того, що чорне пальто само по собі є самодостатнім та має дорогий вигляд, воно добре поєднується з усіма іншими можливими речами.

У моді 2023 року пальта довжини міді чи максі. Важливо, аби воно було довгим. Поєднувати ви його зможете з сукнями, спідницями, джинсами чи штанами палаццо. Також з довгим пальто поєднується різноманітне взуття – лофери, жокейські чоботи, черевики челсі, казаки та чоботи на підборах до колін.

Варто зазначити, що майже всі бренди презентували під час показу своїх колекцій саме чорні пальта. Це були прямі версії довжини максі, у формі пісочного годинника, які підкреслюють талію та класичні двобортні варіанти. Класичний чорний вже негласно став символом бренду Saint Laurent, тож придбане вами пальто стане вигідною інвестицією на кілька років.

Доповнюйте пальта шкіряними рукавицями та різноманітними головними уборами – від бейсболок до беретів та шапок біні.



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest



Стильні чорні пальта на осінь / Фото Pinterest