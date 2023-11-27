Какой верхней одеждой заменить пуховик зимой: лучшие варианты, которые вам понравятся

Благодаря своей универсальности, пуховики считаются верхней одеждой №1 на зимний сезон, впрочем, стоит в своем гардеробе иметь еще и другие варианты наряда, которые подарят вам также красивый вид и позволят получить немало интересных образов.

Советуем вам обратить внимание на длинные дубленки и разнообразный диапазон шуб, которые в этом сезоне достаточно актуальны, пишет 24 Канал. Такую верхнюю одежду можно превратить в настоящую жемчужину гардероба и с новым вкусом подойти к созданию своего внешнего вида.

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Длинная дубленка

Дубленка в этом сезоне не теряет своих позиций и считается трендовой одеждой, однако рекомендуем присмотреться к удлиненным дубленкам. Они заменят вам укороченные варианты и будут выглядеть ничем не хуже, а еще красивее и богаче.



Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Массивная шуба

Вы могли уже заметить, как в этом году в тренды врываются массивные шубы. Они идеально подходят для холодного зимнего декабря. Такие шубы не только вас согреют, но помогут сформировать эффектный образ.



Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Шуба из овчины

Такая шуба подарит вам невероятный образ. Обладательницы шуб с овчиной могут создать невероятное количество интересных выходов с различными головными уборами, шарфами или обувью.



Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Анималистическая шуба

У многих девушек может возникать боязнь надевать такую шубу, чтобы не привлекать к себе много внимания, но если вы хотите создать нестандартный аутфит, то вам следует обратиться именно к этой модели.



Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Шуба с длинным ворсом

Короткая шуба с длинным ворсом отлично впишется в повседневный гардероб. А чтобы он был еще красивее, попробуйте добавить к образу серебристые штаны. Вы заметите, как ваш аутфит моментально превратится в изысканный и праздничный.



Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest

Шуба-халат

Актуальна в этом сезоне шуба с поясом. Выбирайте для себя базовые белые, молочные или кремовые варианты, считающиеся самыми стильными оттенками верхней одежды этой зимой.



Актуальная верхняя одежда на зимний сезон / Фото Pinterest