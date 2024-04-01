Без какой верхней одежды не обойтись весной: подборка, которая вас поразит

Начало апреля довольно теплое и солнечное, впрочем это не значит, что уже можно гулять без верхней одежды. Все же в своем гардеробе еще надо иметь несколько вариантов, которые понадобятся на холодные или дождливые дни.

Для сезона весна – лето 2024 бренды продемонстрировали классические модели верхней одежды, к которым мы уже привыкли и добавляем в свой модный арсенал. В своих линейках дизайнеры играли с деталями, чтобы представить что-то новое и уникальное.

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К главным трендам верхней одежды вошли пальто, тренчи, бомберы, кожаные куртки и жакеты.

Пальто

Ни один весенний сезон не обходится без универсального предмета гардероба – пальто. С этой верхней одеждой можно создавать много разных сочетаний. Пальто хорошо сочетаются с широкими джинсами, брюками палаццо или платьями.

В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на пальто с приталенной нижней частью, а также различных длинах: длинных пальто макси или миди или укороченных вариантах.



Трендовая верхняя одежда на весенний сезон / Фото Elle

Классические тренчи

Бежевые тренчи весной – незаменимая вещь. Такую верхнюю одежду можно считать вневременной. Тренч легко стилизуется и красиво смотрится в базовом крое или с необычными поясами или воротничками.



Актуальная верхняя одежда на весенний сезон / Фото Elle

Кожаные тренчи

Кожа в этом сезоне появилась в различных вариациях, и теперь этот материал украшает верхнюю одежду. Модельеры представили базовые модели черного кроя или ярких оттенков.



Стильная верхняя одежда на весенний сезон / Фото Elle

Бомберы

Уже несколько сезонов бомбер не сходит с модных радаров. Выбирайте верхнюю одежду для формирования любых образов. Они хорошо сочетаются с джинсами, брюками или лосинами.



Модная верхняя одежда на весенний сезон / Фото Elle

Джинсовая куртка

В новых коллекциях деним занял тоже особое место, поэтому дизайнеры советуют добавлять в свой гардероб джинсовые куртки в оверсайз-вариантах, укороченные модели, с широкими плечами или зауженной линией талии. Весной лучше обращайте внимание на темные тона.



Красивая верхняя одежда на весенний сезон / Фото Elle

Кожаная куртка

Конечно же, весной также не обойтись без классической кожаной куртки, которая не выходит из моды несколько десятилетий. Сочетайте такую куртку с кожаными брюками, джинсами, платьями или юбками.



Стильная верхняя одежда на весенний сезон / Фото Elle

Ко всем образам можно подбирать любую обувь – от сапог на каблуках до кроссовок, лоферов или балеток. Важно только, чтобы образ хорошо гармонировал между собой.