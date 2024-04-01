Для сезону весна – літо 2024 бренди продемонстрували класичні моделі верхнього одягу, до яких ми вже звикли та додаємо у свій модний арсенал. У своїх лінійках дизайнери грали з деталями, щоб презентувати з щось нове та унікальне.

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До головних трендів верхнього одягу увійшли пальта, тренчі, бомбери, шкіряні куртки й жакети.

Пальта

Жоден весняний сезон не обходиться без універсального предмета гардероба – пальта. З цим верхнім одягом можна створювати багато різних поєднань. Пальта гарно поєднуються з широкими джинсами, штанами палаццо чи сукнями.

Цього сезону дизайнери зробили акцент на пальтах з приталеною нижньою частиною, а також різних довжинах: довгих пальтах максі чи міді або вкорочених варіантах.



Трендовий верхній одяг на весняний сезон / Фото Elle

Класичні тренчі

Бежеві тренчі навесні – незамінна річ. Такий верхній одяг можна вважати позачасовим. Тренч легко стилізується та красиво виглядає в базовому крою чи з незвичними поясами або комірцями.



Актуальний верхній одяг на весняний сезон / Фото Elle

Шкіряні тренчі

Шкіра цього сезону з’явилася в різних варіаціях, тож тепер цей матеріал прикрашає верхній одяг. Модельєри презентували базові моделі чорного крою чи яскравих відтінків.



Стильний верхній одяг на весняний сезон / Фото Elle

Бомбери

Вже кілька сезонів бомбер не сходить з модних радарів. Обирайте верхній одяг для формування будь-яких образів. Вони гарно поєднуються з джинсами, штанами чи лосинами.



Модний верхній одяг на весняний сезон / Фото Elle

Джинсова куртка

У нових колекціях денім зайняв теж особливе місце, тож дизайнери радять додавати до свого гардероба джинсові куртки в оверсайз-варіантах, вкорочені моделі, з широкими плечима чи завуженою лінією талії. Навесні краще звертайте увагу на темні тони.



Красивий верхній одяг на весняний сезон / Фото Elle

Шкіряна куртка

Звісно ж, навесні також не обійтися без класичної шкіряною куртки, яка не виходить з моди кілька десятиліть. Поєднуйте таку куртку зі шкіряними штанами, джинсами, сукнями чи спідницями.



Стильний верхній одяг на весняний сезон / Фото Elle

До всіх образів можна підбирати будь-яке взуття – від чобіт на підборах до кросівок, лоферів чи балеток. Важливо лише, аби образ добре гармоніював між собою.