В общем балетки подходят ко всем стилям и хорошо сочетаются с любым нарядом. Универсальную и комфортную обувь можно надевать как на каждый день, так и в праздничные дни. Балетки удобны тем, что их можно носить в течение дня, не чувствуя никакой усталости.

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К самым трендовым вариантам входят красные, минималистичные, со стразами и сеткой. Как выглядят все эти балетки – смотрите далее.

Нюдовые балетки

В этом сезоне бренды предлагают делать ставку на нюдовую обувь. Она удобная, минималистичная и сможет вам заменить классические базовые балетки. Такая обувь актуальна на лето, потому что подойдет под любую одежду.

Трендовые балетки на весенний сезон
Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Балетки в сеточку

Необычную обувь из сеточки запустил модный дом Alaïa. Они до сих пор актуальны, поэтому выбирайте для себя интересные варианты в любых цветах.

Трендовые балетки на весенний сезон
Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Балетки с ремешками

Стиль обуви Мэри Джейн до сих пор актуален. Балетки с ремешками представили на показе Christian Dior. Обувь украшал не один ремешок да еще и жемчужинки.

Трендовые балетки на весенний сезон
Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Балетки со стразами

Такая обувь напоминает стиль 2000-х годов, когда стразы вышли на первый план среди трендов. Добавьте в этом сезоне больше блеска в стиль с помощью гламурных балеток.

Трендовые балетки на весенний сезон
Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Красные балетки

Яркий красный еще остается на вершине цветовых трендов в 2024 году. Цвет способен очень быстро добавить особой изюминки образу. Модницы чаще всего выбирают лакированные варианты, поэтому можете также сделать ставку на такой материал.

Трендовые балетки на весенний сезон
Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали в материале, какая же именно обувь подходит к широким брюкам. С палаццо лучше всего сочетаются балетки, мюли и кроссовки. Больше информации читайте в нашем материале.