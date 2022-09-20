Топ-5 трендовых зимних вещей: что уже сейчас нужно купить

Хотя мы еще не успели насладиться сполна осенью, зимний период не за горами, поэтому пора подумать над нарядом для минусовой температуры. Fashion 24 собрали 5 трендовых вещей, которые всем обязательно необходимы зимой.

Холодное время года не должно вам помешать в создании интересных и стильных образов, пишет 24 канал. Кроме красивых и качественных нарядов, советуем вам выбрать зимой самые необходимые вещи, которые должны быть в гардеробе каждой девушки.

Читайте также Актуальная обувь на осень 2022: стильные модели, которые понравятся всем

Дубленка

В зимнем сезоне дубленки активно фигурируют с шубами из экомеха. Выбирайте на зиму классическую дубленку-авиатор. Они пользуются большой популярностью, а разнообразие фасонов позволяет подобрать желаемый вариант.



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото из Pinterest

Пуховик

Пуховики – это отличный вариант верхней одежды на зиму. Этот элемент гардероба достаточно легко соединить с любыми брюками и обувью. Если вы любите нейтральные цвета, обратите внимание на пуховики черного, серого, белого или бежевого цвета. Если же вы хотите сделать верхнюю одежду акцентной в своем образе – делайте ставку на яркие оттенки.



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото с Instagram

Свитер

Вязаный свитер с горловиной – мастхев на холодную осень. Этот универсальный предмет гардероба будет уместен при любых температурах. Также делайте ставку на кардиганы, свитера-поло, яркие и с рождественскими принтами.



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото из Pinterest



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото из Pinterest

Сапоги

Выбирая зимнюю обувь, обратите прежде всего внимание на удобство, ведь это залог удачного ношения в холодное время года. Выбирайте повседневную зимнюю обувь на низкой подошве или даже с рельефной подошвой, которая снижает скольжение.



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото из Pinterest



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото с Instagram

Шапка с шарфом

Выбирайте на зиму шерстяные или кашемировые шарфы цветов, которые вам больше нравится. Шарф не только будет греть вас, но и удачно дополнять образ. А вот шапка занимает ведущую позицию среди аксессуаров зимой, ведь согревает голову от переохлаждения.



Трендовые вещи на зиму 2022-2023 / Фото с Instagram