В моду возвращаются виниловые ботинки и ботфорты, а вот ботильоны этого сезона уже неактуальны. На эту модель в 2022 году спрос снизился на 34%.

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Ботфорты

Поиск ботфортов увеличился на 45%. В этом сезоне отдавайте предпочтение моделям в нейтральной и универсальной ахроматической палитре.



Трендовые сапоги на осень 2022 / Фото с Vogue

Сапоги slouchy

Сапоги slouchy ищут просто по невероятному показателю. Модель с более широкими линиями прекрасно подходит для тех, кто не осмеливается носить сапоги к бедрам.



Трендовые сапоги на осень 2022 / Фото с Vogue

Резиновые сапоги

Виржини Виар дает новую жизнь резиновым сапогам на показе Chanel осень-зима 2022/2023. Теперь их можно одевать не только в лес или в дождливую погоду, но и каждый день. Количество поиска на эти сапоги увеличилось более чем на 100%.



Трендовые сапоги на осень 2022 / Фото с Vogue

Виниловые сапоги

Виниловая обувь этого сезона особенно популярна. Выбирайте на осень модели от сапог-чулок до более широких моделей. Эффектные ботфорты представил на своём показе бренд Coperni.



Трендовые сапоги на осень 2022 / Фото с Vogue

Ботинки-чулки

Ботинки становятся все более популярными. Модель в стиле 1990-х, которую особенно понравилось новое поколение, в этом сезоне появилась в коллекциях Givenchy, Marine Serre и Jimmy Choo. Среди вариантов – на шпильках, танкетке, до колен или до бедер.



Трендовые сапоги на осень 2022 / Фото с Vogue

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги снова вошли в список модных трендов. Осенью выбирайте модели длиной до колен.



Трендовые сапоги на осень 2022 / Фото с Vogue