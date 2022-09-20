Модницы выбирают этой осенью длинные, светлые и джинсовые юбки, впрочем встречаются и тканевые модели, пишет 24 канал.

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Шведская манекенщица Эльза Госк сочетает длинную юбку с черной водолазкой, винтажной кожаной курткой и туфлями на каблуке. Белую денимовую юбку модель завершает коричневым поясом в тон куртки.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Vogue

Также Эльза сочетает юбку с белой футболкой и туфлями, добавляя черный акцент благодаря бейсболке и черной минисумке.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram

Такую же белую юбку певица Розалия совмещает с кофейным бомбером, массивными ботинками и объемными перчатками. Ее аутфит дополняла чёрная шапка.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Vogue

Светлую джинсовую юбку можно совмещать с футболкой, жакетом и туфлями одного цвета.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Vogue

Если вы любите кэжуальный стиль, то выбирайте белую юбку в паре со свитшотом и кедами.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram

А вот если вам нравится привлекать к себе внимание, то добавляйте к акцентной юбке головной убор – кепку, платок или шляпу.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram

Эмили Синдлев сочетает максиюбку с денима кожаной курткой оверсайз и обувью на каблуке.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram

Португальская стилистка София Коэльо выбирает в этом сезоне тканевую юбку макси, сочетающую с жакетом в тон, рубашкой и галстуком создавая образ школьной формы.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram

Манекенщица Гейли Бибер также одевает костюм, состоящий из длинной юбки и жакета. Свой look она завершает кожаными лакированными сапогами и черной сумкой.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram