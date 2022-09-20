Модниці обирають цієї осені довгі, світлі та джинсові спідниці, втім трапляються й тканинні моделі, пише 24 канал.

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Шведська манекенниця Ельза Госк поєднує довгу спідницю з чорною водолазкою, вінтажною шкіряною курткою та туфлями на підборах. Білу денімову спідницю модель довершує коричневим поясом в тон до куртки.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Vogue

Також Ельза поєднує спідницю з білою футболкою і туфлями, додаючи чорного акценту завдяки бейсболці та чорній мінісумці.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram

Таку ж білу спідницю співачка Розалія поєднує з кавовим бомбером, масивними черевиками та об’ємними рукавицями. Її аутфіт доповнювала чорна шапка.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Vogue

Світлу джинсову спідницю можна поєднувати з футболкою, жакетом і туфлями одного кольору.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Vogue

Якщо ви любите кежуальний стиль, то обирайте білу спідницю в парі зі світшотом та кедами.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram

А от якщо вам подобається привертати до себе увагу, то додавайте до акцентної спідниці головний убір – кепку, хустину чи капелюх.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram

Емілі Сіндлев поєднує максіспідницю з деніму шкіряною курткою оверсайз та взуттям на підборах.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram

Португальська стилістка Софія Коельо обирає цього сезону тканинну спідницю максі, яку поєднує з жакетом в тон, сорочкою та галстуком створюючи образ шкільної форми.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram

Манекенниця Гейлі Бібер також одягає костюм, що складається з довгої спідниці та жакету. Свій look вона довершує шкіряними лакованими чоботами та чорною сумкою.



Максіспідниця – головний хіт осені / Фото з Instagram