Делайте летом ставку на трендовый наряд, без которого просто не обойтись, пишет 24 Канал. Эти три элемента гардероба уже заполонили все инстаграмм-пространство, поскольку модницы радостно добавляют эти вещи в свои ежедневные или праздничные аутфиты.

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Рубашка в полоску

В тренды неожиданно она вторглась голубая рубашка в белые полоски. Кажется, она имеет все шансы обойти по популярности рубашку белого цвета. Носите изделие с базовой майкой и джинсами или брюками палаццо. Образ можно завершать винтажными кроссовками или сандалями.

Жилетка

Этот элемент гардероба является самым популярным летом. Модницы чаще всего выбирают белые и черные жилетки, которые миксуют с джинсами, брюками и шортами. Также в моде льняные костюмы пастельных оттенков, прекрасно отсылаемые к эстетике Old Money.

Черно-белый топ

Известность недавно завоевал черно-белый топ с контрасной окантовкой. Эта вещь – что-то новое в гардеробе базового наряда, поэтому выбирайте для себя такой топ, если хотите обновить образы чем-нибудь свежим.

Кроме того, с контрасной окантовкой в моде не только топы, но сплошные и раздельные купальники.