В весенне-летнем сезоне мы наблюдали различные вариации обуви: балетки в стиле балерины, в частности из шелка, кожи, со стразами, в сетку и ремешками. Такие балетки имеют в гардеробе все трендсеттеры и знаменитости – от Кэти Голмс до Эльзы Госк.

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В поисковых запросах гугла лидируют балетки от Miu Miu и Alaïa. Сейчас балетки с ремешками возглавляют рейтинг модной обуви по версии знаменитостей, которые носят их всюду.

Эльза Госк носит балетки с топом-бандо и юбкой миди, Кэти Голмс с джемпером и длинной юбкой, шведская модница Эмили Синлдев с белыми шортами, свитером в черные полоски и носками. Также черные балетки хорошо смотрятся с черным жакетом и белыми брюками.



Балетки с ремешками – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Балетки с ремешками – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Балетки с ремешками – тренд лета 2023 / Фото с Vogue

Обувь на плоском ходу – хит сезона, так что если вам наскучат сандалии или вьетнамки – смело одевайте балетки. Именно они отвечают за романтическую и женскую составляющую лета.

Модели с ремешками стали очень популярными, так что обойти стороной этот тренд в этом сезоне не удастся. Теперь такая обувь входит в обыденные образы модных девушек.

Привлекательность ботинок и туфель Мэри Джейн обусловлена элегантным стилем и французским влиянием.



Балетки с ремешками – тренд лета 2023 / Фото с Vogue