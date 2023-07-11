У весняно-літньому сезоні ми спостерігали різноманітні варіації взуття: балетки у стилі балерини, зокрема з шовку, шкіри, зі стразами, в сітку та з ремінцями. Такі балетки мають у своєму гардеробі всі трендсеттери та знаменитості – від Кеті Голмс до Ельзи Госк.

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У пошукових запитах гугла лідирують балетки від Miu Miu та Alaïa. Зараз балетки з ремінцями очолюють рейтинг модного взуття за версію знаменитостей, які носять їх усюди.

Ельза Госк носить балетки з топом-бандо та спідницею міді, Кеті Голмс з джемпером та довгою спідницею, шведська модниця Емілі Сінлдев з білими шортами, светром в чорні смужку та шкарпетками. Також чорні балетки гарно виглядають з чорним жакетом та білими штанами.



Балетки з ремінцями – тренд літа 2023 / Фото з Vogue



Балетки з ремінцями – тренд літа 2023 / Фото з Vogue



Балетки з ремінцями – тренд літа 2023 / Фото з Vogue

Взуття на плоскому ходу – хіт сезону, тож якщо вам набриднуть сандалі чи в’єтнамки – сміливо одягайте балетки. Саме вони відповідають за романтичну та жіночу складову літа.

Моделі з ремінцями стали дуже популярними, тож обійти стороною цей тренд цього сезону не вдасться. Тепер таке взуття входить в повсякденні образи модних дівчат.

Привабливість туфель та балеток Мері Джейн обумовлена елегантним стилем та французьким впливом.



Балетки з ремінцями – тренд літа 2023 / Фото з Vogue