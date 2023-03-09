В женском гардеробе новенькая пара обуви никогда не будет излишней, пишет 24 канал. Выбор обуви сейчас позволит дополнить базовые или элегантные аутфиты.

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Fashion-индустрию сейчас больше всего захватили кроссовки Adidas Samba, балетки и туфли на каблуке в стиле Мэри Джейн. Ностальгия по нулевому вернула тренд на минималистические балетки и обувь с ремешками. Не обошлось и без классики – черный жокейских сапог до колен и лакированных лоферов.

К примеру лоферы вы можете совмещать с джинсовыми юбками, брючными костюмами, лосинами и шортами бермудами.

Туфли Мэри Джейн подходят под лосины или платья. Подборы всегда выглядят эффектно, так что вы точно с ними сможете создать достойный образ.

Минималистические балетки красиво смотрятся и с мешковатыми джинсами, с палаццо и любым другим нарядом, поскольку это классика, сочетающаяся с разнообразной одеждой, кроме спортивной.

А вот Adidas Samba – это мастхэв под любой низ: джинсы, штаны карго, кожаные штаны, джогеры и т.д. Как выглядит модная обувь на весну – смотрите в подборке модных инфлюэнсеров.