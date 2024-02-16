7 главных трендов обуви на весну 2024: некоторые модели вы еще не видели

До весны осталось совсем немного, так что пора формировать свой гардероб на теплое время года. Если с одеждой вы уже немного разобрались, то давайте узнаем, какая же обувь будет в моде в следующем сезоне. Некоторые модели могут вас даже удивить.

Просмотрев коллекции дизайнеров, fashion-эксперты нашли 7 главных пар, которые будут актуальными в весеннем сезоне. В моде все же сохранится обувь, с которой мы знакомы, но и будем иметь возможность дополнять свои образы чем-то новым и интересным.

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Некоторые магазины еще продают одежду и обувь со скидками, поэтому у вас есть шанс узнать о трендовых позициях и, вероятно, даже удастся приобрести что-то по демократичной цене для весенне-летнего сезона.

Сатиновая обувь

Обращайте внимание на нежную обувь из сатина или атласа. Мюли и туфли из сатина представили Altuzarra и Prada. Выбирайте сочные оттенки: розовый, голубой или лаймовый. Важно подбирать обувь к своему стилю, впрочем такие нежные варианты идеально подойдут для весенней поры.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear

Туфли в стиле 60-х

Дизайнеры решили возродить моду на обувь в стиле 60-х годов с закругленным носком и низким каблуком.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear

Балетки с острым носком

Если вы ищете альтернативу традиционным балеткам, тогда можете выбирать обувь с острым носком, которые вы сможете надеть к платью или к паре джинсов.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear

Глянцевые лакированные туфли

Образы станут невероятно красивыми, если вы дополните их глянцевыми лакированными туфлями. Выбирайте классические туфли на каблуке или с ремешками на платформе. Любой вариант будет красиво смотреться с пальто и тренчами.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear

Сетка

Обувь с сеткой появилась в моде в прошлом году, поэтому мы уже знакомы с балетками, которые носили все модницы. Такая обувь снова будет актуальной в весенне-летнем сезоне.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear

Бордовая обувь

Несмотря на популярный красный, бордовый также не теряет своих позиций. Дизайнеры представили в этом оттенке не только наряды, но и обувь. Попробуйте добавить в свой гардероб обувь этого цвета, чтобы разнообразить туфли или балетки классического черного цвета.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear

Мэри Джейн

Бренд Chanel дебютировали с парой белых туфель Мэри Джейн, поэтому, вероятно, балетки остаются в моде, но уже в белом цвете.



Трендовые балетки на весеннюю пору / Фото Who What Wear