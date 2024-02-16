Переглянувши колекції дизайнерів, fashion-експерти віднайшли 7 найголовніших пар, які будуть актуальними у весняному сезоні. У моді все ж таки збережеться взуття, з яким ми знайомі, але й матимемо можливість доповнити свої образи чимось новим та цікавим.

До теми Модний одяг на весняно-літній сезон: 18 трендів, про які вам треба знати

Деякі магазини ще продають одяг та взуття зі знижками, тож у вас є шанс дізнатися про трендові позиції та, ймовірно, навіть вдасться придбати щось за демократичною ціною для весняно-літнього сезону.

Сатинове взуття

Звертайте увагу на ніжне взуття з сатину чи атласу. Мюлі та туфлі з сатину представили Altuzarra та Prada. Обирайте соковиті відтінки: рожевий, блакитний чи лаймовий. Важливо підбирати взуття до свого стилю, втім такі ніжні варіанти ідеально підійдуть для весняної пори.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear

Туфлі в стилі 60-х

Дизайнери вирішили відродити моду на взуття в стилі 60-х років із заокругленим носком та низькими підборами.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear

Балетки з гострим носком

Якщо ви шукаєте альтернативу традиційним балеткам, тоді можете обирати взуття з гострим носком, які ви зможете одягнути до сукні чи до пари джинсів.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear

Глянцеві лаковані туфлі

Образи стануть неймовірно красивими, якщо ви доповните їх глянцевими лакованими туфлями. Обирайте класичні туфлі на підборах чи з ремінцями на платформі. Будь-який варіант буде красиво виглядати з пальтами та тренчами.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear

Сітка

Взуття з сіткою з’явилося в моді минулого року, тому ми вже знайомі з балетками, які носили всі модниці. Таке взуття знову буде актуальним у весняно-літньому сезоні.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear

Бордове взуття

Попри популярний червоний, бордовий також не втрачає своїх позицій. Дизайнери презентували у цьому відтінку не лише вбрання, але й взуття. Спробуйте додати у свій гардероб взуття цього кольору, щоб урізноманітнити туфлі чи балетки класичного чорного кольору.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear

Мері Джейн

Бренд Chanel дебютували з парою білих туфель Мері Джейн, тож, ймовірно, балетки залишаються в моді, але вже у білому кольорі.



Трендові балетки на весняну пору / Фото Who What Wear