Самые трендовые сандалии лета: что надо купить уже в июне

Долгожданные солнечные дни спрогнозированы на то, чтобы мы меняли закрытые виды обуви на открытые босоножки и обнажали ноги.

На летнее время бренды всегда презентуют обувь, с помощью которой можно продемонстрировать пидикюр. Для летнего сезона можно найти немало пар простых и минималистичных сандалий с изящными ремешками.

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Если ищете открытую обувь на лето, то советуем обратить внимание на несколько самых популярных вариантов.

Спортивные сандалии

Такая обувь сочетает в себе комфорт и функциональность. Спортивные сандалии имеют удобную подошву с хорошей амортизацией, которые прекрасно подходят для долгих прогулок.



Модная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Кроше

В летнее время в моде будут не только вязаные вещи, но и сандалии кроше. Выглядят на ноге они не совсем стандартно и интересно, поэтому советуем выбирать для себя кремовые или черные тона.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Бордовые

Тренд на все ярко-красное по-немногу угасает, поэтому в этом сезоне уже обращайте внимание на бордовый оттенок.



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

На платформе

Вместо каблуков в этом сезоне в моде танкетка и платформа, поэтому выбирайте интересные варианты сандалий или мюлей, которые можно носить с любым нарядом.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Вьетнамки

Ни одна летняя пора не обходится без вьетнамок, поэтому рекомендуем их добавить в свой гардероб. Эту обувь можно носить не только для пляжного, но и городского отдыха.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Не забывайте о трендовых сетчатых балетках, красивая обувь Мэри Джейн с ремешками, босоножки, туфли и белые кроссовки, которые входят в базовые элементы гардероба.