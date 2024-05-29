На самом деле балетки довольно базовая обувь, поэтому легко сочетаются с любым нарядом – джинсами, брюками, юбками или леггинсами. Возвращение балеток в моду точно не мгновенное, поэтому можете выбирать для себя классические и минималистичные модели, которые хорошо смотрятся на ноге.

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Если у вас не хватает идей для стилизации вещей с балетками, тогда советуем присмотреться к образам модных блогеров и вдохновиться их образами.

Кожаное платье из кожи

Платье из кожи хорошо сочетается с балетками Мэри Джейн. Для выдержанного образа в одном тоне выбирайте обувь черного цвета, а чтобы добавить изюминки – делайте ставку на цвет.

Футболка + юбка

Это достаточно классическое, французское сочетание, которое в паре с балетками выглядит просто, минималистично и красиво.

Широкие джинсы

Балетки хорошо подходят к различным фасонам джинсов. Носите их вместе с широкими денимовыми брюками разных цветов и точно не прогадаете.

Рубашка + джинсы

Лакированные яркие балетки стилизуйте с базовыми джинсами и рубашкой в полоску. Не перегружайте образ лишними цветами, впрочем можете вполне еще добавить черную сумку.

Майка + белые брюки

Светлые балетки в сеточку хорошо смотрятся с белыми вещами, поэтому стилизуйте их монохромным аутфитом, состоящий из брюк и майки.

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