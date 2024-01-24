Белая юбка – главная вещь будущего сезона: лучшие примеры из подиумов

В новом весеннем сезоне на смену длинным джинсовым юбкам, которые собрали бешеную популярность в прошлом году, появятся юбки белого цвета. Коллекции дизайнеров были переполнены именно ними.

Белые юбки любят появляться на модной арене, а затем быстро угасать. Такое уже было в 2000-х годах, когда их носили все модницы, а затем юбки снова вернулись в тренды спустя 10 лет.

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Похоже, в 2024 году дизайнеры решили напомнить о хорошо забытой всеми белой юбке, которая идеально впишется в ваши весенние и летние образы.

Представили красивые юбки белого цвета такие бренды, как Givenchy, Diesel, Fendi и многие другие. Эта юбка способна адаптироваться к белой блузе, рубашке, свитеру, футболке, жакету и разнообразной обуви – от туфлей на каблуке до лоферов, кроссовок и балеток.

Расскажем вам о нескольких актуальных фасонах белых юбок, которые будут популярны в весенне-летнем сезоне.

Мини-юбка с металлизированным покрытием

Металлизированные акценты – это особая деталь, которая будет украшать наши наряды в новом сезоне. Лучше всего юбку носить на праздничные мероприятия, дополняя белым лонгсливом и туфлями.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue

Мини-юбка с вырезом

Dion Lee продемонстрировали рискованные наряды с джинсовой юбкой с вырезами. Соблазнительный и смелый фасон готов к элегантности в сочетании с блейзерами и ботинками, особенно байкерскими.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue

Юбка с воланами

Ассиметричная юбка – это модное открытие сезона. К трендовой обработке 2024 еще добавьте воланы, которые сделают ее еще более особенной.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue