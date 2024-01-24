Білі спідниці люблять з’являтися на модній арені, а потім швидко згасати. Таке вже було у 2000-х роках, коли їх носили всі модниці, а потім спідниці знову повернулися в тренди через 10 років.

Цікаво Туфлі на мікропідборах – гарячий тренд весни: стильна добірка

Схоже, у 2024 році дизайнери вирішили нагадати про добре забуту всіма білу спідницю, яка ідеально впишеться у ваші весняні та літні образи.

Представили красиві спідниці білого кольору такі бренди, як Givenchy, Diesel, Fendi та багато інших. Ця спідниця здатна адаптуватися до білої блузи, сорочки, светра, футболки, жакета та різноманітного взуття – від туфлів на підборах до лоферів, кросівок та балеток.

Розповімо вам про кілька актуальних фасонів білих спідниць, які будуть популярними у весняно-літньому сезоні.

Мініспідниця з металізованим покриттям

Металізовані акценти – це особлива деталь, яка буде прикрашати наше вбрання у новому сезоні. Найкраще носити спідницю на святкові заходи, доповнюючи білим лонгслівом і туфлями.



Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue

Мініспідниця з вирізом

Dion Lee продемонстрували ризиковане вбрання із джинсовою спідницею з вирізами. Спокусливий і дещо сміливий фасон готовий до елегантності в поєднанні з блейзерами і черевиками, особливо байкерськими.



Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue

Спідниця з воланами

Асиметрична спідниця – це модне відкриття сезону. До трендової обробки 2024 року ще додайте волани, які зроблять її ще особливішою.



Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue