Главные тренды зимы: что будет модным в новом сезоне

Приближающийся новый сезон всегда означает, что пришло время осматривать тренды, которые он нам принес и обновить свой гардероб. Зимний период готов принять эту эстафету.

Модные тренды этой зимой легко можно внедрить в свой ежедневный или даже рабочий гардероб, а также использовать для торжеств, всегда создавая изысканные образы. Так что вдохновляйтесь и создавайте себе настроение на стильную зиму уже сейчас!

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Главные тренды зимы

Деним – визитка 2023 года

Зимой его также предлагают использовать для создания стильных образов. Бренды продолжают поддерживать total denim look, часто состоящий всего из двух элементов, например, куртки и джинсов или рубашки и юбки. Здесь есть совет: выбирая денимовые изделия, обращайте внимание на швы, выполненные в стиле нулевых.



Total denim look / NET-A-PORTER

Все оттенки бежевого

Тренды 2023 продолжают поражать, и среди них встречаем много любимых нами базовых элементов. В зимний период смело выбирайте бежевые элементы, ставшие любимцами дизайнеров. По их словам, самым стильным образом сезона станет бежевый многослойный total look.



Бежевый многослойный total / Cosmopolitan France

Клетчатый принт

Один из самых популярных принтов, дизайнеры считают, что гранж – это всегда в моде. Так что без колебаний использовали клетчатый принт в своих образах.



Клетчатый принт / Saint Laurent

Офисный стиль

Конечно, офисный стиль – это теперь не только об наряде на работу. Этот стиль стал главной звездой по всем направлениям. Брючные костюмы, жакеты, рубашки, галстуки – все признаки и выражения этого стиля были представлены в полном объеме. Бренды представили новые способы стилизации типовых элементов делового гардероба, которые могут испытать даже те, кто обязан придерживаться строгого дресс-кода.



Офисный стиль / Vogue Magazine

Черное платье

Классика всех времен – черное платье, которое должно быть в гардеробе каждой девушки, особенно этой зимой. В модном сезоне зима 2023/2024 акцентируется на том, что черное платье является выбором для любого события, будь то повседневное или торжественное.



Черное платье / Vogue Magazine

Среди трендов зимы, на которые также следует обратить внимание: