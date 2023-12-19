Белые джинсы – тренд зимы: стильные образы, которые вам понравятся

В зимний период нашими базовыми джинсами становятся синие или черные модели, но отнюдь не белые брюки, впрочем, последние образы модниц доказывают обратное. Светлые джинсы или брюки зимой – это стильно, ведь они добавляют нашим аутфитам особого шика.

Мы привыкли носить белые брюки и джинсы весной и летом, впрочем, зимой они хорошо сочетаются с любой обувью и верхней одеждой. Интересную и модную альтернативу привычным для нас джинсам уже показала Кендалл Дженнер.

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Для себя вы можете выбирать обычные mom-джинсы в белом цвете, джинсы клеш, мешковатые джинсы или карго. Смелые девушки могут выбирать для себя даже штаны палаццо.

Красиво смотрятся образы с белыми брюками в сочетании с дубленкой, пуховиком, уггами, челси или дутиками. Особенно стильным считается сочетание джинсов со свитером или водолазкой белого цвета и головными уборами и шарфом.

Смелые девушки могут примерить на себе монохромный аутфит, который будет состоять из белой верхней одежды и джинсов. Чтобы оживить такой образ, вы можете добавить алый головной убор с шарфом, или остановиться на другом цвете.



Стильные образы с белыми джинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с белыми джинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с белыми джинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с белыми джинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с белыми джинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с белыми джинсами / Фото Pinterest

Обратите внимание, что в 2024 году в моду войдут джинсы-подковы, которые слишком мешковатые, чтобы быть прямыми, но более скульптурные, чем типичные широкие джинсы. Отличительная черта джинсов-подков в том, что они характеризуются необычным силуэтом, который изгибается на бедрах и сужается на лодыжках.