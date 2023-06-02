Если вы занялись обновлением своего гардероба, советуем вам добавить в список покупок – джинсовую или атласную юбку макси, пишет 24 Канал. Вы можете выбрать юбку костюмной ткани прямого силуэта, атласную юбку на высокой посадке или джинсовую юбку с разрезом на ноге.

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Девушки чаще всего выбирают юбку в черном, белом, голубом или синем цвете. Образы с юбками весной дополняли винтажные куртки, бомберы и жакеты, а летом стоит довершать свои аутфиты футболкой, топом или жилеткой.

С футболкой и майкой

Образы с футболкой и майкой самые популярные среди всех возможных аутфитов. Эти вещи достаточно просты в стилизации, а создают стильный и интересный образ. Соединяйте наряды между собой одного цвета, чтобы составить монохромный look, или выбирайте противоположные цвета, сочетая черное с белым.



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest

С топом и бра

Поэкспериментируйте в этом сезоне с довольно летним нарядом – топом или бра. Вы сможете создать красивые и красивые образы для вечера или выходного дня. Дополняйте такой look балетками, кедами или босоножками на каблуке.



Стильные образы с юбкой макси / Фото из Pinterest

С жилеткой

Костюмная жилетка сейчас на пике популярности. Модницы носят жилетки с брюками палаццо, впрочем с длинными юбками макси они будут также выглядеть довольно впечатляюще.

Не забывайте дополнять свои образы аксессуарами – сумкой под цвет и образ и солнцезащитными очками.



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Instagram



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Instagram