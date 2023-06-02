Якщо ви зайнялися оновленням свого гардероба, то радимо вам додати до списку покупок – джинсову чи атласну спідницю максі, пише 24 Канал. Ви можете обрати для себе спідницю костюмної тканини прямого силуету, атласну спідницю на високій посадці чи джинсову спідницю з розрізом на нозі.

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Дівчата найчастіше обирають спідницю в чорному, білому, блакитному чи синьому кольорі. Образи зі спідницями навесні доповнювали вінтажні куртки, бомбери та жакети, а от влітку варто довершувати свої аутфіти футболкою, топом чи жилеткою.

З футболкою і майкою

Образи з футболкою і майкою є найпопулярнішими серед всіх можливих аутфітів. Ці речі досить прості у стилізації, а створюють стильний та цікавий образ. Поєднуйте вбрання між собою одного кольору, щоб скласти монохромний look, або ж обирайте протилежні кольори, поєднуючи чорне з білим.

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

З топом і бра

Поекспериментуйте цього сезону з досить літнім вбранням – топом чи бра. Ви зможете створити ефектні та красиві образи для вечора чи вихідного дня. Доповнюйте такий look балетками, кедами чи босоніжками на підборах.

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

З жилеткою

Костюмна жилетка зараз на піку популярності. Модниці носять жилетки зі штанами палаццо, втім з довгими спідницями максі вони матимуть також досить вражаючий вигляд.

Не забувайте доповнювати свої образи аксесуарами – сумкою під колір та образ та сонцезахисними окулярами.

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Instagram

Стильні образи зі спідницею максі
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Instagram