Модель-трансгендер Хантер Шафер надела самое смелое платье на Оскар: впечатляющий выход
Источник:Vogue
Трансгендерная актриса, звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер сумела всех затмить своим поразительным видом на вечеринке Vanity Fair Oscar Aftershow.
Этой ночью в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии Оскар. Знаменитости тщательно готовятся к этому событию и задолго до светского мероприятия выбирают платья, в которых будут сиять на красных дорожках.
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Американская модель, которая в 2019 году дебютировала как актриса, в сериале «Эйфория» появилась на вечеринке Vanity Fair Oscar Aftershow в откровенном наряде.
Кроме классической красной дорожки, после церемонии Оскар устраивает вечеринку Vanity Fair, известную своими синими ковриками. Звезда "Эйфории" поразила всех своим видом в бра и юбке макси от бренда Ann Demeulemeester.
Трансгендерная актриса повторила look модели с подиума, примерив атласную юбку со шлейфом и бра в виде пера. Модель, изменившая пол, очаровала публику своей роскошной фигурой и подтянутым телом. Знаменитость распустила длинные волосы и уложила их в легкие волны.
Наряды, которые повторила Хантер Шафер / Фото с Vogue
Хантер Шафер показала смелый образ / Фото с Vogue
Что известно о Хантере Шафере
Хантер Шафер кроме актерской карьеры, принесшей ей популярность после роли Джулс в "Эйфории", посвящает много времени моделингу. Она шагала по подиуму в наряде известных брендов. Блондинка участвовала в показах Dior, Miu Miu, Рика Оуэнса, Томми Гилфигера, Мэйсона Марджеллы, Веры Вонг, Марка Джейкобса, Versace, и Эрдем, среди других домов моды.
Девушка попала в рейтинг "21 до 21" журнала Teen Vogue, после чего приняла участие в беседе с бывшим сенатором США и государственным секретарем Хиллари Клинтон, где поднимались вопросы решения проблем, с которыми сталкиваются женщины и девушки по всему миру.