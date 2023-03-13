Цієї ночі в Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії Оскар. Знаменитості ретельно готуються до цієї кіноподії та задовго до світського заходу обирають сукні, в яких будуть сяяти на червоних доріжках.

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Американська модель, яка у 2019 році дебютувала, як акторка, у серіалі «Ейфорія» з’явилася на вечірці Vanity Fair Oscar Aftershow у відвертому вбранні.

Окрім класичної червоної доріжки, після церемонії Оскар влаштовує вечірку Vanity Fair, яка відома своїми синіми килимками. Зірка "Ейфорії" вразила всіх своїм виглядом у бра та спідниці максі від бренду Ann Demeulemeester.

Трансгендерна акторка повторила look моделі з подіуму, примірявши атласну спідницю зі шлейфом та бра у вигляді пера. Модель, яка змінила стать, зачарувала публіку своєю розкішною фігурою та підтягнутим тілом. Знаменитість розпустила довге волосся та вклала його у легкі хвильки.



Вбрання, яке повторила Хантер Шафер / Фото з Vogue



Хантер Шафер показала сміливий образ / Фото з Vogue

Що відомо про Хантер Шафер

Хантер Шафер окрім акторської кар’єри, яка принесла їй популярність після ролі Джулс у "Ейфорії" присвячує багато часу моделінгу. Вона крокувала подіумом у вбранні відомих брендів. Білявка брала участь у показах Dior, Miu Miu, Ріка Оуенса, Томмі Гілфігера, Мейсона Марджели, Вери Вонг, Марка Джейкобса, Versace, та Ердем, серед інших будинків моди.

Дівчина потрапила до рейтингу "21 до 21" журналу Teen Vogue, та після цього взяла участь у бесіді з колишньою сенаторкою США та державною секретаркою Гілларі Клінтон, де піднімались питання вирішення проблем, з якими стикаються жінки та дівчата по всьому світу.