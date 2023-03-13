Этой ночью в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии Оскар. Знаменитости тщательно готовятся к этому событию и задолго до светского мероприятия выбирают платья, в которых будут сиять на красных дорожках.

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Американская модель, которая в 2019 году дебютировала как актриса, в сериале «Эйфория» появилась на вечеринке Vanity Fair Oscar Aftershow в откровенном наряде.

Кроме классической красной дорожки, после церемонии Оскар устраивает вечеринку Vanity Fair, известную своими синими ковриками. Звезда "Эйфории" поразила всех своим видом в бра и юбке макси от бренда Ann Demeulemeester.

Трансгендерная актриса повторила look модели с подиума, примерив атласную юбку со шлейфом и бра в виде пера. Модель, изменившая пол, очаровала публику своей роскошной фигурой и подтянутым телом. Знаменитость распустила длинные волосы и уложила их в легкие волны.



Наряды, которые повторила Хантер Шафер / Фото с Vogue



Хантер Шафер показала смелый образ / Фото с Vogue

Что известно о Хантере Шафере

Хантер Шафер кроме актерской карьеры, принесшей ей популярность после роли Джулс в "Эйфории", посвящает много времени моделингу. Она шагала по подиуму в наряде известных брендов. Блондинка участвовала в показах Dior, Miu Miu, Рика Оуэнса, Томми Гилфигера, Мэйсона Марджеллы, Веры Вонг, Марка Джейкобса, Versace, и Эрдем, среди других домов моды.

Девушка попала в рейтинг "21 до 21" журнала Teen Vogue, после чего приняла участие в беседе с бывшим сенатором США и государственным секретарем Хиллари Клинтон, где поднимались вопросы решения проблем, с которыми сталкиваются женщины и девушки по всему миру.