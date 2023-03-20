Стилистка решила поделиться главными ключевыми трендами сезона. Самые ярые модницы этого сезона охотятся за кедами Adidas, балетками с ремешком, сумками из денима, повязками и многими другими вещами.

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Как выглядит весь список трендовых вещей, заполонивших подиумы и появившихся в гардеробах многих стритстайл-звезд – смотрите ниже.

Кеды Adidas

Низкие кеды от Adidas в ретро-стилистике – абсолютный тренд сезона. Самой желанной моделью считаются Adidas Samba, впрочем можно также выбрать похожие модели.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Балетки

Незаметно фокус внимания с массивной обуви сместился на минималистические балетки с детским лейтмотивом – ремешком, которые были у каждого из нас в садике или в начальных классах.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Skinny scarf

Такой аксессуар вас точно не согреет, впрочем, повысит градус стиля.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Сумки из денима

В этом сезоне деним просто на пике популярности, так что дизайнеры решили создать из джинса еще и сумки.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Юбки А-силуэта

Юбка А-силуэта только начинает набирать обороты, но, вероятно, есть большие шансы того, что она приживется в нашем гардеробе.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Повязки на голову

Это один из самых доступных трендов, которые может позволить себе каждая девушка. Выбирайте повязки нейтральных цветов, которые можно легко соединить со своими образами.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Юбки и платья макси

Длина макси сейчас находится на пике популярности. Добавляйте в свой гардероб длинные платья и юбки с разрезами любой ткани. Сейчас популярно все – от атласа до денима.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Жемчужины

Жемчужины этого сезона вернутся в наши ящики с аксессуарами, так что можете уже довершать ими свои образы, поскольку – это классика, которая не выходит из моды.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Бомберы

Популярность бомберов этого сезона очень велика, поэтому добавьте к тренчам и косухам еще и эту вещь, которая сейчас трендова и желательна среди всех модниц.



Модные вещи на весенне-летний сезон / Фото с Instagram