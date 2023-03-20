За время полномасштабного вторжения Евгения Эмеральд стала медийной военной. 24 февраля она пожертвовала всем ради будущего – ювелирным бизнесом, который строила годами и пошла бороться за нашу свободу вместе с другими мужчинами и женщинами.

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Сейчас снайперша, которую называют украинской Жанной д'Арк, находится в безопасности и ждет появления дочери вместе со своим мужем, военным Евгением Стипаноком, который сейчас служит в ВСУ.

Эмеральд наслаждается своим состоянием и делает красивые фотосессии. Женщина опубликовала подборку фотографий, на которых она позирует с довольно округлым животом.

Она примерила на себе трикотажное платье, топ и лосины, боди на длинный рукав и пальто, надевшее на обнаженное тело. Роскошную черно-белую фотосессию для Евгения Эмеральд снимала киевская фотография Анастасия Водченко.



Евгения Эмеральд снялась в фотосессии / Фото с Instagram



Евгения Эмеральд снялась в фотосессии / Фото с Instagram



Евгения Эмеральд снялась в фотосессии / Фото с Instagram



Евгения Эмеральд снялась в фотосессии / Фото с Instagram

В инстаграмм-сообщении военная поделилась полезными советами для беременных, которые могут пригодиться тем, кто также ждет появления малыша.

Что известно о Евгении Эмеральде

Евгения воспитывает дочь от предыдущих отношений, завершившихся с началом войны.

На войне Эмеральд обрела новую любовь. В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, снайперша вышла замуж также за военнослужащего, а расписывал их генерал ВСУ.

Уже в конце октября она сообщила о беременности. Тогда призналась, что около 2 месяцев была на фронте в надежде. Супруги ожидают появления девочки. Женщина продолжает служить, но теперь не участвует в боевых действиях.

Теперь для нее сшили специальную военную форму, поскольку раньше форм для беременных в Украине не было. Это сделали волонтеры из благотворительной организации "Землячки. Ukrainian Front". К зиме фонд планирует изготовить еще около 2 тысяч форм для женщин, которые сейчас служат в рядах ВСУ.