За час повномасштабного вторгнення Євгенія Емеральд стала медійною військовою. 24 лютого вона пожертвувала всім заради майбутнього – ювелірним бізнесом, який будувала роками та пішла виборювати нашу свободу разом з іншими чоловіками та жінками.

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Зараз снайперка, яку називають українською Жанною д’Арк, перебуває у безпеці та чекає на появу донечки разом зі своїм чоловіком, військовим Євгеном Стипаноком, який зараз служить в ЗСУ.

Емеральд насолоджується своїм станом та робить красиві фотосесії. Жінка опублікувала добірку світлин, на яких вона позує з досить округлим животом.

Вона приміряла на собі трикотажну сукню, топ і лосини, боді на довгий рукав та пальто, яке одягнула на оголене тіло. Розкішну чорно-білу фотосесію для Євгенія Емеральд знімала київська фотографиня Анастасія Водченко.



Євгенія Емеральд знялася у фотосесії / Фото з Instagram



Євгенія Емеральд знялася у фотосесії / Фото з Instagram



Євгенія Емеральд знялася у фотосесії / Фото з Instagram



Євгенія Емеральд знялася у фотосесії / Фото з Instagram

В інстаграм-дописі військова поділилася корисними порадами для вагітних, які можуть стати в нагоді тим, хто також чекає на появу малюка.

Що відомо про Євгенію Емеральд

Євгенія виховує доньку від попередніх стосунків, які завершилися з початком війни.

На війні Емеральд знайшла нове кохання. У День захисників і захисниць України, 14 жовтня, снайперка вийшла заміж також за військовослужбовця, а розписував їх генерал ЗСУ.

Вже наприкінці жовтня вона повідомила про вагітність. Тоді зізналася, що близько 2 місяців була на фронті при надії. Подружжя очікує на появу дівчинки. Жінка продовжує служити, але тепер не бере участі в бойових діях.

Тепер для неї пошили спеціальну військову форму, оскільки раніше форм для вагітних в Україні не було. Це зробили волонтери з благодійної організації "Землячки. Ukrainian Front". До зими фонд планує виготовити ще близько 2 тисяч форм для жінок, які зараз служать в лавах ЗСУ.