Самая популярная звезда социальной сети Instagram одела тренч во время съемок сериала "Убийства в одном здании". 30-летняя знаменитость одела трендовую вещь, которая сейчас столь актуальна, как и базовые кремовые тренчи.

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Селена Гомес надела кожаный тренчкот длины меди темно-баклажанового оттенка с карманами и поясом на талии. Под низ знаменитость примеряла розовую рубашку и широкие черные джинсы с необработанным краем. К весеннему образу актриса подобрала белые мартинсы с черной подошвой.

Тренч Селена Гомес избрала от одесской дизайнерши Яны Оленич с одноименным названием Olēnich. На сайте бренда кожаный тренч стоит более 500 евро (свыше 23 тысяч гривен).



Селена Гомес одела тренч от украинского бренда / Фото с Instagram

"Селена Гомес одела тренч FW22 во время съемок со Стивом Мартином и Мартином Шортом в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании", – говорится в инстаграмм-сообщении бренда.

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