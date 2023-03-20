Для сезона весна-лето 2023 года дизайнеры представили уникальные цвета, формы и фактуры. Какие самые модные модели стоит приобрести в этом сезоне – читайте дальше.
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Зеркальные
Зеркальные солнцезащитные очки появились еще в 1930-х годах. Дизайнеры хотели создать модель, которая минимизировала бы попадание ультрафиолетовых лучей в глаза. Спустя почти 100 лет зеркальные очки продолжают сочетать в себе функциональность и стиль.
Модные очки для весенне-летнего сезона / Фото с Vogue
Минимализм
Сделать образ дерзким вам помогут классические, черные очки против солнца. Они требуют минимальных стилистических усилий и подходят к большинству вещей. Прямоугольный силеут оправы поможет дополнить легкий аутфит.
Модные очки для весенне-летнего сезона / Фото с Vogue
Красочные
Наш весенний гардероб в большинстве своем составляют вещи нейтральных цветов, а вот цветные очки являются исключением. Обратите внимание на яркие оттенки и круглые оправы. Такая пара придаст контрасту в ваш образ.
Модные очки для весенне-летнего сезона / Фото с Vogue
Белые
Очки в белой оправе – отличная инвестиция в ваш гардероб. К ним вы можете подбирать любую одежду.
Модные очки для весенне-летнего сезона / Фото с Vogue
Коричневые линзы
Солнцезащитные очки с коричневым оттенком напоминают нам киногероев с 1970-х годов. Линзы натурального загорелого цвета придают лицу тепло и сияние.
Модные очки для весенне-летнего сезона / Фото с Vogue