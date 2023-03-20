Для сезону весна-літо 2023 дизайнери представили унікальні кольори, форми та фактури. Які наймодніші моделі варто придбати цього сезону – читайте далі.

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Дзеркальні

Дзеркальні сонцезахисні окуляри з’явилися ще в 1930-х роках. Дизайнери хотіли створити модель, яка б мінімізувала потрапляння ультрафіолетових променів в очі. Майже 100 років потому дзеркальні окуляри продовжують поєднувати у собі функціональність і стиль.



Модні окуляри для весняно-літнього сезону / Фото з Vogue

Мінімалізм

Зробити образ зухвалим вам допоможуть класичні, чорні протисонцеві окуляри. Вони вимагають мінімальних стилістичних зусиль та пасуватимуть до більшості речей. Прямокутний силеут оправи допоможе доповнити легкий аутфіт.



Модні окуляри для весняно-літнього сезону / Фото з Vogue

Барвисті

Наш весняний гардероб здебільшого складають речі нейтральних кольорів, а от кольорові окуляри є винятком. Звертайте увагу на яскраві відтінки та круглі оправи. Така пара додасть контрасту у ваш образ.



Модні окуляри для весняно-літнього сезону / Фото з Vogue

Білі

Окуляри в білій оправі – чудова інвестиція у ваш гардероб. До них ви можете підбирати будь-який одяг.



Модні окуляри для весняно-літнього сезону / Фото з Vogue

Коричневі лінзи

Сонцезахисні окуляри з коричневим відтінком нагадують нам кіногероїв з 1970-х років. Лінзи натурального засмаглого кольору додають обличчю тепла та сяйва.



Модні окуляри для весняно-літнього сезону / Фото з Vogue