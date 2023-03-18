24 Канал подготовил подборку из топ-6 базовых вещей, которые помогут сэкономить время на выборе одежды и создать много стильных образов. Независимо от того, какой стиль вы выберете, базовые вещи всегда будут актуальны.

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Белая рубашка

Белый цвет всегда в тренде, белая рубашка – это вечная классика, которая подходит под любой стиль. Она легко сочетается с другими цветами, подчеркивает безупречную элегантность. Классическая рубашка может быть отличным выбором для создания сдержанного и изящного образа, особенно если ее соединить с прямыми брюками.

Для вечернего образа вы можете комбинировать рубашку с кожаным корсетом. А если же ищете что-нибудь более повседневное, то просто наденьте рубашку с джинсами и дополните образ кроссовками.



Белая рубашка – тренд 2023 / Фото из инстаграмма Алины Френдий

Водолазка

Чтобы всегда быть в тренде, вам необходимо иметь в своем гардеробе черную или белую водолазку. Благодаря своей универсальности, водолазка отлично подходит для любой ситуации – удобна для повседневной жизни, а с добавлением аксессуаров подойдет и для вечернего выхода.



Володазка – тренд 2023 / Фото Pinterest

Черное мини-платье

Черное мини-платье – символ стиля и изящества. Оно не теряет своей актуальности из года в год. Универсальность состоит в том, что оно может быть одинаково эффектным как в роскошном вечернем варианте, так и в непринужденном повседневном стиле. Это идеальный выбор для любого события, где нужно смотреться элегантно и привлекательно. Благодаря своей классической форме и способности сочетаться с любыми аксессуарами, черное мини-платье всегда будет в тренде.

Черное мини-платье / Фото Pinterest

Двухбортный пиджак прямого кроя

Двухбортный пиджак прямого кроя – это элегантный и универсальный элемент гардероба, который всегда будет в тренде. Благодаря своему классическому дизайну, этот пиджак можно сочетать с разными вещами, что позволяет создавать множество образов. К примеру, вы можете одеть его с классическими брюками для бизнес-встречи или с мини-платьем, чтобы создать элегантный вечерний look. Не забывайте, что цвета имеют значение – черный или темно-синий пиджак всегда будут выглядеть очень стильно и придадут вашему образу изысканности.



Двухбортный пиджак прямого кроя – тренд 2023 / Фото Pinterest

Джинсы

Джинсы –одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Базовые джинсы со строгим кроем идеально подойдут на любой тип фигуры, придадут свежести и легкости любому образу. Обратите внимание на джинсы без разрезов, нашивок и разных декоративных элементов. Особенно будут круто смотреться mom-джинсы, которые можно сочетать с любым верхом: топами, рубашками и свитерами.

Джинсы – тренд 2023 / Фото Pinterest

Белая футболка

Этот универсальный предмет одежды можно успешно сочетать с разнообразными стилями и вещами. Она придаст легкости вашему образу, если вы оденете ее со спортивными брюками, или создаст непревзойденную базу для более деловых и элегантных аутфитов, если соединить с классическими брюками или юбкой.



Белая футболка – тренд 2023 / Фото Pinterest

Автор: Марта Полищук